Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова: собираюсь выступить на Олимпиаде в Пекине

Об этом чемпионка Игр Пхенчхана рассказала в эксклюзивном интервью RT.

Пхенчхан. Южная Корея. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о планах на ближайшие годы. По словам спортсменки, она хочет оказаться на Олимпийских играх 2022 года в Пекин. Об этом Загитова сообщила в эксклюзивном интервью RT.

«Нет. Я собираюсь выступать достаточно долго и бороться за место под солнцем», - сказала олимпийская чемпионка, уточнив, что в ее планы входят и Игры 2022 года в Пекине.

Напомним, что в пятницу, 23 февраля, Алина Загитова выиграла золотую олимпийскую медаль в женском одиночном фигурном катании, установив мировой рекорд в короткой программе. Серебро Игр завоевала еще одна россиянка Евгения Медведева.