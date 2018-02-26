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Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова: собираюсь выступить на Олимпиаде в Пекине

11:45, 26 февраля, 2018
Георгий Поветкин
11:45, 26 февраля, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#Южная Корея\n#фигурное катание\n#Алина Загитова
Фото: teamrussia.pro
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Об этом чемпионка Игр Пхенчхана рассказала в эксклюзивном интервью RT.

Пхенчхан. Южная Корея. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о планах на ближайшие годы. По словам спортсменки, она хочет оказаться на Олимпийских играх 2022 года в Пекин. Об этом Загитова сообщила в эксклюзивном интервью RT.

«Нет. Я собираюсь выступать достаточно долго и бороться за место под солнцем», - сказала олимпийская чемпионка, уточнив, что в ее планы входят и Игры 2022 года в Пекине.

Напомним, что в пятницу, 23 февраля, Алина Загитова выиграла золотую олимпийскую медаль в женском одиночном фигурном катании, установив мировой рекорд в короткой программе. Серебро Игр завоевала еще одна россиянка Евгения Медведева. 

11:45, 26 февраля, 2018
Георгий Поветкин
674
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#Южная Корея\n#фигурное катание\n#Алина Загитова

 

 

 

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