Встречи прошли на домашнем паркете команды из Удмуртии.

Глазов. Удмуртия. Футболисты глазовского «Прогресса» дважды переиграли «Новую Генерацию». Встречи прошли 24 и 25 февраля на домашнем паркете команды из Удмуртии.

Первая игра в рамках 14 тура закончилась со счетом 3:1 в пользу «Прогресса». Отличились Мелконян и дважды Гуляйкин, у соперника забил Суворов (3:1). Во втором противостоянии глазовчане также забили три мяча. На этот раз успех праздновали Будин, Мелконян и Овсянников. На три результативные атаки клуба из Удмуртии «Новая Генерация» ответила двумя мячами Обжорина и Леготина (3:2).

На данный момент «Прогресс» находится на 7 месте в Суперлиге. В активе команды после 22 игр 32 очка.