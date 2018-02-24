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Республиканские зимние спортивные игры завершились в Удмуртии

19:00, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
19:00, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
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#спорт\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#глава Удмуртии\n#игры\n#спортсмены\n#Александр Бречалов
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Мужская лыжная эстафета стала последним пунктом спортивной программы.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртской Республике завершились зимние спортивные игры, которые в этом году проходили в Малой Пурге. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Перед началом торжества на малопургинском стадионе «Маяк» участникам и гостям состязаний с большого экрана продемонстрировали видеосюжет с Олимпийских игр в Корее с выступлением ижевчанки Алины Загитовой. Напомним, 15-летняя фигуристка завоевала первое олимпийское золото для России в этом году.

Медали и кубки лучшим командам вручили глава Удмуртии Александр Бречалов, и.о. министра физической культуры, спорта и молодёжной политики Наталья Гольцова, глава МО «Малопургинский район» Сергей Юрин, почётный гражданин Удмуртии Валентин Тубылов и двукратный чемпион Паралимпийсих игр Владислав Лекомцев.

«Зимние и летние сельские игры - достояние Удмуртской Республики, это не только пропаганда здорового образа жизни, но и поддержка нашего села. В этот раз наши Зимние игры прошли параллельно с Олимпиадой. Замечательно, что нам сейчас ещё раз показали выступление Алины Загитовой. И те, кто сегодня здесь вышел на старты, сражался в эстафетах, уверен, были заряжены энергией наших ребят-олимпийцев», - сказал Александр Бречалов.

Он поблагодарил всех участников и организаторов спортивного праздника за яркие эмоции и напомнил, что со 2 по 4 марта в Удмуртии пройдут первые Всероссийские зимние спортивные любительские игры.

19:00, 24 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
79
0
#спорт\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#глава Удмуртии\n#игры\n#спортсмены\n#Александр Бречалов

 

 

 

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