Республиканские зимние спортивные игры завершились в Удмуртии

Мужская лыжная эстафета стала последним пунктом спортивной программы.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртской Республике завершились зимние спортивные игры, которые в этом году проходили в Малой Пурге. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Перед началом торжества на малопургинском стадионе «Маяк» участникам и гостям состязаний с большого экрана продемонстрировали видеосюжет с Олимпийских игр в Корее с выступлением ижевчанки Алины Загитовой. Напомним, 15-летняя фигуристка завоевала первое олимпийское золото для России в этом году.

Медали и кубки лучшим командам вручили глава Удмуртии Александр Бречалов, и.о. министра физической культуры, спорта и молодёжной политики Наталья Гольцова, глава МО «Малопургинский район» Сергей Юрин, почётный гражданин Удмуртии Валентин Тубылов и двукратный чемпион Паралимпийсих игр Владислав Лекомцев.

«Зимние и летние сельские игры - достояние Удмуртской Республики, это не только пропаганда здорового образа жизни, но и поддержка нашего села. В этот раз наши Зимние игры прошли параллельно с Олимпиадой. Замечательно, что нам сейчас ещё раз показали выступление Алины Загитовой. И те, кто сегодня здесь вышел на старты, сражался в эстафетах, уверен, были заряжены энергией наших ребят-олимпийцев», - сказал Александр Бречалов.

Он поблагодарил всех участников и организаторов спортивного праздника за яркие эмоции и напомнил, что со 2 по 4 марта в Удмуртии пройдут первые Всероссийские зимние спортивные любительские игры.