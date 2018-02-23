В Удмуртии стартовали XXIV республиканские зимние сельские спортивные игры

Открытие сельской олимпиады состоялось 22 февраля.

Малая Пурга. Удмуртия. XXIV республиканские зимние сельские спортивные игры стартовали в Удмуртии. Торжественное открытие прошло 22 февраля, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Главными героями праздника стали символы игр 2018 года – девочки Пургиночки: Окси, Аннок и Айно. Они символизируют прошлое, настоящее и будущее.

В честь открытия прошел парад спортивных делегаций из районов Удмуртии. Своим визитом порадовали и бабушки из Бураново, которые организовали и провели с участниками представления игры, любимые ими с детства. Церемония открытия завершилась праздничным фейерверком.

Закрытие игр состоится 24 февраля.

Напомним, к старту сельских игр в Малой Пурге открыли новую лыжную базу.