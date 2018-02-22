Ориентировочное время проката подопечной Этери Тутберидзе 8:32 по местному времени.

Пхенчхан. Южная Корея. Фигуристка из Ижевска Алина Загитова выступит 22-й в произвольной программе на Олимпийских играх. Спортсменка является лидером после короткого проката. Она установила новый мировой рекорд с результатом 82,92 балла.

Соревнования начнутся ранним утром пятницы, 23 февраля. Загитова выступит в 4-й разминке. Ориентировочное время проката 8:32 - 8:40.

Отметим, что после уроженки Удмуртии выступит канадка Кейтлин Осмонд, которая располагается на промежуточном 3 месте, и двукратная чемпионка мира из России Евгения Медведева, показавшая второй результат в короткой программе.