Около 10 тыс гостей ждут на зимних сельских спортивных играх в Удмуртии

В спортивную программу игр включаются и состязания для руководителей районов.

Ижевск. Удмуртия. Около 10 тыс гостей ждут на XXIV республиканских зимних сельских спортивных играх в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, открытие соревнований состоится сегодня, 22 февраля, в Малой Пурге.

Участие в состязаниях примут больше 1 тыс. спортсменов. Встречать их будет символ нынешней сельской олимпиады Удмуртии – девочка Пургиночка. Для участников соревнований и гостей подготовлено красочное театрализованное представление.

Соревнования пройдут в течение трёх дней. В программу традиционно включены зимние виды спорта, наиболее развитые на селе: лыжные гонки (в том числе — эстафеты), зимний полиатлон, хоккей с шайбой, а также баскетбол, шахматы, шашки. Отдельно будут соревноваться спортивные семьи. В спортивную программу игр включаются и состязания для руководителей районов, их результаты учитываются при подведении общекомандного зачёта.

К старту Республиканских зимних сельских игр в Малой Пурге приурочено открытие новой лыжной базы.