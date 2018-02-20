Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 9 место в смешанной эстафете на Олимпиаде

Первой финишировала сборная Франции, за ними пришли норвежцы и итальянцы.

Пхёнчхан. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала девятой в смешанной эстафете на Олимпийских Играх в Пхёнчхане. 20 февраля вместе с можгинской спортсменкой дистанцию прошли Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Татьяна Акимова.

Кайшева на своем первом этапе допустила три промаха на двух огневых рубежах. В итоге, проиграв лидеру 36,8 секунд, она передала эстафету на 12-м месте.

Победителями гонки стали французы, вторыми – норвежцы и третьими – итальянцы.