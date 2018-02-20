  • $ 56.52 ↑
  • € 69.89 ↓

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 9 место в смешанной эстафете на Олимпиаде

17:10, 20 февраля, 2018
Диана Ворончихина
17:10, 20 февраля, 2018
Диана Ворончихина
379
0
#спорт\n#Олимпиада\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия
Фото: biathlonrus.com
379
0

Первой финишировала сборная Франции, за ними пришли норвежцы и итальянцы.

Пхёнчхан. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала девятой в смешанной эстафете на Олимпийских Играх в Пхёнчхане. 20 февраля вместе с можгинской спортсменкой дистанцию прошли Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Татьяна Акимова.

Кайшева на своем первом этапе допустила три промаха на двух огневых рубежах. В итоге, проиграв лидеру 36,8 секунд, она передала эстафету на 12-м месте.

Победителями гонки стали французы, вторыми – норвежцы и третьими – итальянцы. 

17:10, 20 февраля, 2018
Диана Ворончихина
379
0
#спорт\n#Олимпиада\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Две девочки погибли в Ижевске после падения с высоты

18:48, 19 февраля, 2018
23875

Глава Удмуртии назвал две проблемы республики

13615
13:18, 15 февраля, 2018

Полицейские Ижевска нашли пропавшую несколько дней назад школьницу

13023
10:25, 14 февраля, 2018

Экс-руководителя «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева задержали по подозрению в организации заказного убийства

12109
18:15, 19 февраля, 2018

Водитель разогнал собак, напавших на девочку в Ижевске

8970
11:20, 17 февраля, 2018

Российская фехтовальщица ушла из жизни в возрасте 22 лет

18:40, 17 февраля, 2018
15106

Пройти техосмотр в России стало сложнее

3148
19:44, 15 февраля, 2018

Жителю Уфы удалось выиграть в лотерею 26 млн рублей

3008
13:17, 17 февраля, 2018

Ставший звездой Интернета песец вернулся за мойвой и привел с собой лису

2964
15:05, 17 февраля, 2018

СМИ: футболиста Федора Смолова обманули на 190 млн рублей

2702
14:57, 15 февраля, 2018

Российские хоккеисты «всухую» разгромили команду США в Пхёнчхане

19:10, 17 февраля, 2018
5137

СМИ: норвежский террорист Андерс Брейвик внезапно раскаялся в убийстве 77 человек

3026
12:52, 16 февраля, 2018

Российские лыжницы финишировали третьими в эстафете на ОИ-2018

2584
16:01, 17 февраля, 2018

Минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиянам

2480
12:39, 17 февраля, 2018

Землетрясение оставило без электричества миллион семей в Мексике

2425
10:38, 17 февраля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: задержание Владимира Тумаева и назначение главы Игринского района

Удмуртия в минуту: зарплаты чиновников и допинг-пробы Алины Загитовой

19 февраля, 2018

В Ижевске закрашивают граффити наркоторговцев

19 февраля, 2018