«Ижсталь» уступила в последнем матче сезона

Встреча с «Саровом» завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника «сталеваров».

Саров. Хоккейный клуб «Ижсталь» уступил в последнем матче сезона. Встреча с «Саровом» завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника «сталеваров».

В составе команды из столицы Удмуртской Республики отличился Владислав Кодола. «Саров» ответил результативными бросками Романа Горбунова и Александра Коннова.

«Сегодня мы много удалялись, возможно, было даже по делу. Я никогда особо об этом не говорил, но почему-то команды, которые не попадают в плей-офф, становятся объектом повышенного внимания со стороны судейского корпуса. И тем не менее, поздравляю саровчан с победой и желаю успеха во втором раунде чемпионата ВХЛ», - подвел итоги матча наставник «сталеваров» Сергей Душкин.

В итоге «Ижсталь» заняла 21 место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги. За 52 игры коллектив набрал 64 очка.