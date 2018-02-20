  • $ 56.34 ↓
  • € 69.9 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      «Ижсталь» уступила в последнем матче сезона

      08:30, 20 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      08:30, 20 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1231
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/hcsarov
      1231
      0

      Встреча с «Саровом» завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника «сталеваров».

      Саров. Хоккейный клуб «Ижсталь» уступил в последнем матче сезона. Встреча с «Саровом» завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника «сталеваров».

      В составе команды из столицы Удмуртской Республики отличился Владислав Кодола. «Саров» ответил результативными бросками Романа Горбунова и Александра Коннова.

      «Сегодня мы много удалялись, возможно, было даже по делу. Я никогда особо об этом не говорил, но почему-то команды, которые не попадают в плей-офф, становятся объектом повышенного внимания со стороны судейского корпуса. И тем не менее, поздравляю саровчан с победой и желаю успеха во втором раунде чемпионата ВХЛ», - подвел итоги матча наставник «сталеваров» Сергей Душкин.

      В итоге «Ижсталь» заняла 21 место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги. За 52 игры коллектив набрал 64 очка. 

      08:30, 20 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1231
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Две девочки погибли в Ижевске после падения с высоты

      18:48, 19 февраля, 2018
      21534

      Глава Удмуртии назвал две проблемы республики

      13418
      13:18, 15 февраля, 2018

      Полицейские Ижевска нашли пропавшую несколько дней назад школьницу

      12852
      10:25, 14 февраля, 2018

      Экс-руководителя «Спецгазавтотранса» Владимира Тумаева задержали по подозрению в организации заказного убийства

      11295
      18:15, 19 февраля, 2018

      Житель Удмуртии несколько раз надругался над 8-летней девочкой и её двоюродной сестрой

      9173
      11:02, 13 февраля, 2018

      Российская фехтовальщица ушла из жизни в возрасте 22 лет

      18:40, 17 февраля, 2018
      12622

      Эксперты МАК назвали наиболее вероятную причину крушения Ан-148

      3261
      18:49, 13 февраля, 2018

      Стало известно, почему сотрудникам ДПС запретили задерживать пьяных судей

      3245
      16:56, 13 февраля, 2018

      Пройти техосмотр в России стало сложнее

      3125
      19:44, 15 февраля, 2018

      Жителю Уфы удалось выиграть в лотерею 26 млн рублей

      2947
      13:17, 17 февраля, 2018

      Российские хоккеисты «всухую» разгромили команду США в Пхёнчхане

      19:10, 17 февраля, 2018
      5071

      СМИ: норвежский террорист Андерс Брейвик внезапно раскаялся в убийстве 77 человек

      3005
      12:52, 16 февраля, 2018

      Российские лыжницы финишировали третьими в эстафете на ОИ-2018

      2531
      16:01, 17 февраля, 2018

      Минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиянам

      2428
      12:39, 17 февраля, 2018

      Землетрясение оставило без электричества миллион семей в Мексике

      2389
      10:38, 17 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: зарплаты чиновников и допинг-пробы Алины Загитовой

      19 февраля, 2018

      В Ижевске закрашивают граффити наркоторговцев

      19 февраля, 2018

      Фестиваль «Удмуртский лёд» в Ижевске

      19 февраля, 2018