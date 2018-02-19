В Ижевске состоялся турнир по тхэквондо на кубок руководителя следственного управления республики

В первенстве принимали участие спортсмены из Удмуртии, Башкортостана, Татарстана и Свердловской области.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошел турнир по тхэквондо на кубок руководителя следственного управления Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В первенстве участвовали спортсмены из Удмуртии, Башкортостана, Татарстана и Свердловской области.

Руководитель администрации главы республики Сергей Смирнов отметил, что такие турниры направлены на повышение и укрепление патриотического духа, поэтому Удмуртия продолжит их поддерживать.

«Вы оттачиваете те навыки, которые вам помогут в жизни защищать своего ближнего, свою семью, а в последствие и наше Отечество», - отметил Смирнов.