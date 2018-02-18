Футболисты глазовского «Прогресса» вничью сыграли с «Ухтой»

Встреча закончилась со счетом 3:3.

Глазов. Удмуртия. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» сыграл вничью с «Ухтой» на домашнем паркете. Встреча закончилась со счетом 3:3.

В составе команды из Удмуртии отличились Будин, Оппер и Овсянников. На три результативные атаки «Прогресса» соперник ответил точными ударами Зотова и Волкова (дубль).

На данный момент «Прогресс» находится на 7 месте. В рамках Суперлиги коллектив провел 20 игр и набрал 26 очков. «Ухта» находится на предпоследнем (11) месте в лиге с 20 очками.