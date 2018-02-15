Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала 24-й в индивидуальной гонке на Олимпиаде

«Золото» завоевала шведская спортсменка Ханна Оберг.

Пхенчхан. Южная Корея. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшевой стала 24-й в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба Союз биатлонистов России.

«После двухдневной паузы биатлон на Олимпийских играх в Пхенчхане возвращается индивидуальными гонками. В женской гонке одержала победу шведская биатлонистка Ханна Оберг», - отмечается в сообщении.

«Серебро» гонки досталось Анастасии Кузьминой из Словакии, «бронза» - Лауре Дальмайер из Германии. Россиянка Татьяна Акимова стала пятнадцатой, допустив два промаха и отстав от Ханны Оберг на 3 минуты 10,4 секунды. Отставание Кайшевой составило 3 минуты 40,7 секунды. Она также дважды промахнулась на огневых рубежах.