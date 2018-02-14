Помимо этого, звания присвоили еще троим фигуристам, которые на Олимпийских играх заняли второе место в командных соревнованиях.

Москва. Россия. Уроженке Удмуртии фигуристке Алине Загитовой присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России». Соответствующий документ разместили на сайте министерства спорта России.

Помимо этого, звания присвоили еще троим фигуристам, которые на Олимпийских играх в Пхенчхане заняли второе место в командных соревнованиях. Это Наталья Забияко, Александр Энберт и Михаил Коляда.

Напомним, что летом прошлого года Загитова была удостоена звания «Мастера спорта России международного класса».