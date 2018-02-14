«Ижсталь» уступила на выезде «Барсу»

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» на выезде уступил казанскому «Барсу». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

В самом начале игры шайбу в ворота «сталеваров» забросил Рузаль Галеев. В конце второго периода Дмитрий Архипов удвоил преимущество клуба из Татарстана. В заключительном отрезке Антон Сизов отыграл одну шайбу. Больше команды не забивали.

«Проспали первый период. Нелепый гол нам залетел. […] Считаю, что во втором и третьем периодах игру выровняли, даже имели небольшое преимущество. Создали много моментов, но, к сожалению, не реализовали. Сражались, бились, но опять сегодня, к сожалению, не повезло», - рассказал после игры наставник «Ижстали» Сергей Душкин.

На данный момент «сталевары» занимают 22 место. В их активе 61 очко после 49 игр.