Первая игра на «Глазов-Арене» состоится 17 февраля против «Ухты».

Глазов. Удмуртия. Мини-футбольный клуб «Прогресс» возвращается в Глазов спустя пять лет. Как сообщает пресс-служба команды, первая игра на «Глазов-Арене» состоится 17 февраля против «Ухты» в рамках 13 тура чемпионата России.

Матч начнется в 14:00 по местному времени.

Отметим, что в дальнейшем все домашние поединки этого сезона коллектив будет проводить именно на «Глазов-Арене».

Сейчас команда располагается на 7 месте в Суперлиге. В активе «Прогресса» 25 очков после 19 игр.