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      Уроженка Удмуртии Алина Загитова оценила свое выступление на Олимпийских играх

      11:03, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      11:03, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1290
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Россия\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание
      Фото: vk.com/club_zagitova_alina
      1290
      0

      По словам спортсменки, во время исполнения произвольной программы в командных соревнованиях фигуристка была немного скованной и могла кататься более раскрепощенно.

      Пхёнчхан. Южная Корея. Уроженка Удмуртии Алина Загитова оценила свое выступление на Олимпийских играх в Пхенчхане. По словам спортсменки, во время исполнения произвольной программы в командных соревнованиях фигуристка была немного скованной и могла кататься более раскрепощенно.

      «Можно кататься более раскрепощенно. Я была немного скованной», - приводит слова фигуристки пресс-служба Федерации фигурного катания на конках России.

      Загитова также рассказала, что перед стартом ощущала большее давление, так как в командных соревнованиях приходится отвечать не только за себя, но и за партнеров по команде.

      «Но мне кажется, что такой опыт мне поможет в моих дальнейших выступлениях на Олимпиаде. Сейчас мы вернемся в Ниигату, в Японию, и приедем в Корею через несколько дней», - добавила спортсменка.

      Она также уточнила, что в личном турнире все начнется снова.

      «Женя Медведева меня уже поздравила, я ее поздравила вчера. Мы очень сплотились во время этих соревнований», - подытожила Алина Загитов.

      Напомним, что фигуристка показала лучший результат в произвольной программе командных соревнований. Это позволило досрочно занять россиянам второе место. Победителями стали канадцы. «Бронза» досталась американцам. 

      11:03, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1290
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Россия\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание

       

       

       

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