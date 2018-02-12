По словам спортсменки, во время исполнения произвольной программы в командных соревнованиях фигуристка была немного скованной и могла кататься более раскрепощенно.

Пхёнчхан. Южная Корея. Уроженка Удмуртии Алина Загитова оценила свое выступление на Олимпийских играх в Пхенчхане. По словам спортсменки, во время исполнения произвольной программы в командных соревнованиях фигуристка была немного скованной и могла кататься более раскрепощенно.

«Можно кататься более раскрепощенно. Я была немного скованной», - приводит слова фигуристки пресс-служба Федерации фигурного катания на конках России.

Загитова также рассказала, что перед стартом ощущала большее давление, так как в командных соревнованиях приходится отвечать не только за себя, но и за партнеров по команде.

«Но мне кажется, что такой опыт мне поможет в моих дальнейших выступлениях на Олимпиаде. Сейчас мы вернемся в Ниигату, в Японию, и приедем в Корею через несколько дней», - добавила спортсменка.

Она также уточнила, что в личном турнире все начнется снова.

«Женя Медведева меня уже поздравила, я ее поздравила вчера. Мы очень сплотились во время этих соревнований», - подытожила Алина Загитов.

Напомним, что фигуристка показала лучший результат в произвольной программе командных соревнований. Это позволило досрочно занять россиянам второе место. Победителями стали канадцы. «Бронза» досталась американцам.