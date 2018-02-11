С произвольной программой она выйдет на лед 12 февраля.

Пхенчхан. Южная Корея. Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова заменит Медведеву в командном турнире на Олимпиаде. Как пишет РТ, с произвольной программой она выйдет на лед 12 февраля.

Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе Олимпийского комитета России. При этом Евгения Медведева, установившая новый мировой рекорд, заявила, что будет поддерживать фигуристку из Ижевска. «Завтра я буду болеть за Алину в произвольной программе» - сказала двукратная чемпионка мира журналистам.

Отмечается, что бороться за медали в командном зачете вместе с Алиной Загитовой в произвольной программе у мужчин будет Алексей Коляда, среди пар – Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Напомним, ранее The Associated Press заявило, что фигуристка из Ижевска на Олимпийских играх займет 2 место на Олимпийских играх.