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      Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова заменит Медведеву в командном турнире на Олимпиаде

      13:15, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      13:15, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      668
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Южная Корея\n#фигурное катание
      Фото: vk.com/club_zagitova_alina
      668
      0

      С произвольной программой она выйдет на лед 12 февраля.

      Пхенчхан. Южная Корея. Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова заменит Медведеву в командном турнире на Олимпиаде. Как пишет РТ,  с произвольной программой она выйдет на лед 12 февраля.  

      Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе Олимпийского комитета России. При этом Евгения Медведева, установившая новый мировой рекорд, заявила, что будет поддерживать фигуристку из Ижевска. «Завтра я буду болеть за Алину в произвольной программе» - сказала двукратная чемпионка мира журналистам.  

      Отмечается, что бороться за медали в командном зачете вместе с Алиной Загитовой в произвольной программе у мужчин будет Алексей Коляда, среди пар  – Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.  

      Напомним, ранее The Associated Press заявило, что фигуристка из Ижевска на Олимпийских играх займет 2 место на Олимпийских играх.

      13:15, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      668
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Южная Корея\n#фигурное катание

       

       

       

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