Соревнования Открытого Кубка Удмуртии по лыжным гонкам стартовали в республике

Они продлятся до 17 марта.

Можга. Удмуртия. Череда соревнований по лыжным гонкам стартовала в Удмуртии. Они пройдут в период с 10 февраля по 17 марта, и включают в себя 4 этапа и финал:

1 этап - 10 февраля, Можга, лыжная база «Родник» - XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (Ж-5 км, М-10 км).

2 этап - 18 февраля, Ижевск, РССК им. Демидова А.М. – «Ижевская лыжня» (Ж-2,5 км, 10 км, М-5 км, 20 км).

3 этап – 2 - 4 марта, Ижевск, СОЛК им. Г.А. Кулаковой - Соревнования по лыжным гонкам в рамках Первых Всероссийских зимних спортивных любительских игр (Ж - 3 км, 5 км, 30 км, М - 5 км, 10 км, 50км, эстафеты).

4 этап (вне зачета) - 13-14 марта, Юкаменский район, село Юкаменское, л\база «Лесная сказка» - Соревнования по лыжным гонкам на призы АО «Глазовский завод «Металлист» (Ю - 3 км, Д - 2 км).

5 этап - 17 марта, Ижевск, РССК им. Демидова А.М. - Финал Открытого Кубка Удмуртской Республики по лыжным гонкам в рамках Первенства по лыжным гонкам в программе Спартакиады ОАО «Удмуртнефть» (Ж-1,2 км, М-1,2 км, эстафеты).

Обладателя Кубка определит личное первенство в финале 17 марта. К участию в финале допускаются спортсмены, прошедшие минимум 2 из 4-х этапов, предшествующих финальному. Основанием для допуска участников до финальных соревнований являются протоколы соревнований соответствующих этапов, подписанные главными судьями соревнований. Призовой фонд кубка – 1 млн рублей. Ознакомиться с положением и можно на сайте

Возрастные группы участников финальных соревнований: 1 группа 18-29 лет; 2 группа 30-39 лет; 3 группа 40-49 лет; 4 группа 50-59 лет; 5 группа 60 и старше.

Предварительная регистрация участников осуществляется с 4 марта 2018 года на официальном сайте «Удмуртия – территория спорта»