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      На всероссийский турнир «Золотая шайба 2018» поедут команды из Ижевска и Увы

      16:46, 08 февраля, 2018
      Анна Торхова
      16:46, 08 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1174
      0
      #Ижевск\n#Ува\n#хоккей\n#Удмуртия
      1174
      0

      Победу на региональном этапе одержали хоккейные команды «Заря», «Торпедо» и «Ягуар».

      Ижевск. Удмуртия. Победителями регионального этапа турнира «Золотая шайба 2018» стали команды из Ижевска и Увы. Ими оказались «Заря», «Торпедо» и увинский «Ягуар», сообщили в аппарате ГФИ по Удмуртии.

      Три команды-победительницы в младшей, средней и старшей возрастных группах получили шанс выступить на всероссийских соревнованиях.

      Традиционно финал проходит в Сочи. Однако в этом году, в связи с проведением Чемпионата мира, состязания состоятся в Дмитрове.

      Напомним, соревнования юных хоккеистов проводятся с 2010 года. Состязания проходят в 3 этапа: на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.

      16:46, 08 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1174
      0
      #Ижевск\n#Ува\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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