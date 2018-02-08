На всероссийский турнир «Золотая шайба 2018» поедут команды из Ижевска и Увы

Победу на региональном этапе одержали хоккейные команды «Заря», «Торпедо» и «Ягуар».

Ижевск. Удмуртия. Победителями регионального этапа турнира «Золотая шайба 2018» стали команды из Ижевска и Увы. Ими оказались «Заря», «Торпедо» и увинский «Ягуар», сообщили в аппарате ГФИ по Удмуртии.

Три команды-победительницы в младшей, средней и старшей возрастных группах получили шанс выступить на всероссийских соревнованиях.

Традиционно финал проходит в Сочи. Однако в этом году, в связи с проведением Чемпионата мира, состязания состоятся в Дмитрове.

Напомним, соревнования юных хоккеистов проводятся с 2010 года. Состязания проходят в 3 этапа: на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.