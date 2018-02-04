Соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» прошли в Ижевске

На старт вышли более 500 спортсменов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошли соревнования по конькобежному спорту. Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, в субботу, 3 февраля, на старт состязаний «Лед надежды нашей» вышли более 500 спортсменов. Конькобежцы мерялись силами на стадионе «Купол».

В этот же день соревнования прошли еще более чем в 30 регионах России.

Победители получил медали и грамоты от федерального Минспорта, все участники – сувениры. Список победителей можно найти на сайте Минспорта Удмуртии.