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      FIS сняла временное отстранение с лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина

      11:37, 02 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      11:37, 02 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      873
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#Зимних Олимпийские Игры в Сочи
      Фото: GetBg.net
      873
      0

      Также до международных стартов допущены еще семь лыжников.

      Москва. Международная федерация лыжного спорта (FIS) сняла временное отстранение с лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина. Как сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России, до международных стартов также допущены еще семь лыжников.

      «До участия в международных турнирах допущены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева», - говорится в сообщении.

      В заявлении FIS отмечается, что решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане примет Международный олимпийский комитет.

      Заявление было выпущено FIS после оглашения решения CAS, который отменил санкции МОК в отношении 28 российских участников Игр 2014 года, сняв с них пожизненное отстранение от Олимпиад и восстановив результаты ОИ-2014. Спортсмены были отстранены по итогам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Игр в Сочи.

      11:37, 02 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      873
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#Зимних Олимпийские Игры в Сочи

       

       

       

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