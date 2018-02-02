Также до международных стартов допущены еще семь лыжников.

Москва. Международная федерация лыжного спорта (FIS) сняла временное отстранение с лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина. Как сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России, до международных стартов также допущены еще семь лыжников.

«До участия в международных турнирах допущены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева», - говорится в сообщении.

В заявлении FIS отмечается, что решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане примет Международный олимпийский комитет.

Заявление было выпущено FIS после оглашения решения CAS, который отменил санкции МОК в отношении 28 российских участников Игр 2014 года, сняв с них пожизненное отстранение от Олимпиад и восстановив результаты ОИ-2014. Спортсмены были отстранены по итогам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Игр в Сочи.