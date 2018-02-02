«Ижсталь» проведет заключительные домашние игры в «регулярке»

Коллектив встретится с «Динамо» и «СКА-Невой» из Санкт-Петербурга, «Рязанью» и «Бураном».

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» проведет четыре заключительные домашние игры в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги. Коллектив встретится с «Динамо» и «СКА-Невой» из Санкт-Петербурга, «Рязанью» и «Бураном».

Матчи состоятся 3, 5, 7 и 9 февраля в ледовом дворце «Ижсталь».

Отметим, что перед игрой 3 февраля запланировано поднятие именного свитера Евгения Флейшера, а также световое шоу и различные розыгрыши. Болельщиков просят подойти в ледовый дворец за 20 минут до игры в 16:40.

Также в понедельник, 2 февраля, состоялось заседание совета ветеранов и болельщиков под председательством президента «Ижстали» Юрия Фёдорова. Участники рассмотрели, в том числе, вопрос очередности поднятия именных свитеров.

«Принято решение уже 9 февраля перед матчем «Ижсталь» - «Буран» в знак благодарности за заслуги перед клубом, поднять именной свитер защитника Геннадия Чупина», - говорится в сообщении клубной пресс-службы.