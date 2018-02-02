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      «Ижсталь» проведет заключительные домашние игры в «регулярке»

      11:12, 02 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      11:12, 02 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      262
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия
      Фото: ИА "Сусанин"
      262
      0

      Коллектив встретится с «Динамо» и «СКА-Невой» из Санкт-Петербурга, «Рязанью» и «Бураном».

      Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» проведет четыре заключительные домашние игры в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги. Коллектив встретится с «Динамо» и «СКА-Невой» из Санкт-Петербурга, «Рязанью» и «Бураном».

      Матчи состоятся 3, 5, 7 и 9 февраля в ледовом дворце «Ижсталь».

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      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Отметим, что перед игрой 3 февраля запланировано поднятие именного свитера Евгения Флейшера, а также световое шоу и различные розыгрыши. Болельщиков просят подойти в ледовый дворец за 20 минут до игры в 16:40.

      Также в понедельник, 2 февраля, состоялось заседание совета ветеранов и болельщиков под председательством президента «Ижстали» Юрия Фёдорова. Участники рассмотрели, в том числе, вопрос очередности поднятия именных свитеров.

      «Принято решение уже 9 февраля перед матчем «Ижсталь» - «Буран» в знак благодарности за заслуги перед клубом, поднять именной свитер защитника Геннадия Чупина», - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

      11:12, 02 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      262
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия

       

       

       

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