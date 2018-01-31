В состав сборной вошли Ильназ Мухамедзянов и Анастасия Кайшева.

Ижевск. Удмуртия. Биатлонисты из Удмуртии выступят на чемпионате Европы среди юниоров. Как сообщает пресс-служба СБР, в состав сборной вошли Ильназ Мухамедзянов и Анастасия Кайшева.

Также на соревнования отправится уроженка республики Валерия Васнецова, которая сейчас выступает за Пермский край.

Соревнования пройдут с 31 января по 4 февраля в Поклюке (Словения).

Полный состав сборной:

Юниоры: Василий Томшин (Санкт-Петербург), Игорь Малиновский (Омская область-Камчатский край), Антон Овсянников (ХМАО-Югра), Илья Новопашин (Тюменская область), Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика), Вячеслав Малеев (Тюменская область), Карим Халили (Москва).

Юниорки: Валерия Васнецова (Пермский край), Полина Шевнина (Свердловская область), Анастасия Кайшева (Удмуртская Республика), Ирина Казакевич (Свердловская область), Екатерина Санникова (Тюменская область), Эмма Тимербулатова (Тюменская область), Элина Никитина (ХМАО-Югра).