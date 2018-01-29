Уроженец Глазова сыграет за сборную России на чемпионате Европы по мини-футболу

Дмитрий Лысков выступает за команду «Газпром-Югра».

Глазов. Удмуртия. Глазовчанин Дмитрий Лысков выступит в составе сборной России по мини-футболу на чемпионате Европы-2018. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации мини-футбола страны.

Напомним, на старте карьеры Лысков играл за глазовский «Прогресс», в настоящее время представляет клуб «Газпром-Югра».

В состав сборной также вошли: вратари Георгий Замтарадзе (КПРФ, Москва) и Дмитрий Путилов («Синара», Екатеринбург).

Полевые игроки: Дмитрий Лысков, Иван Чишкала, Андрей Афанасьев, Ромуло, Данил Давыдов (все - «Газпром-Югра», Югорск), Эдер Лима («Магнус футзал», Бразилия), Робиньо («Бенфика», Португалия), Сергей Абрамович, Иван Милованов (оба - «Тюмень»), Эскердинья («Барселона», Испания), Сергей Абрамов («Синара», Екатеринбург), Артем Ниязов (КПРФ, Москва).

Чемпионат Европы 2018 года пройдет в Любляне с 30 января по 10 февраля на арене «Стожице».