Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Орск. «Ижсталь» уступила на выезде «Южному Уралу». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

В составе «сталеваров» отличился Василий Хабаров. У соперника результативными действиями отметились Константин Куликов и Александр Куршук.

«Игра была равная. Во всей серии очень много создали в атаке, но мало реализовали, поэтому такой плачевный результат», - рассказал после игры рулевой «Ижстали» Сергей Душкин.

На данный момент команда из столицы Удмуртии располагается на 20 месте в Высшей хоккейной лиги. В активе коллектива 58 очков после 44 игр.