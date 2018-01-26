«Ижсталь» проиграла на выезде «Горняку»

Встреча завершилась минимальной победой хозяев льда.

Учалы. Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл на выезде «Горняку». Встреча завершилась минимальной победой хозяев льда.

Единственную шайбу в матче в ворота «сталеваров» на 9-й минуте игры отправил Дмитрий Корчемкин.

«Равная игра, боевая. Мы допустили в первом периоде грубую ошибку в позиционной обороне, что привело к голу. К сожалению, не могли отыграться, хотя моментов было достаточно. Отмечу очень хорошую игру вратарей», - сказал после игры рулевой «Ижстали» Сергей Душкин.

На данный момент команда из столицы Удмуртии находится на 20 месте в Высшей хоккейной лиге. После 43 игр в активе «сталеваров» 58 очков.