Они попали в окончательный заявочный список ОКР.

Москва. Удмуртия. Спортсменки из Удмуртии Алина Загитова и Ульяна Кайшева отправятся на Олимпиаду в Пхёнчхан. Окончательный список участников Игр опубликовали на официальном сайте Олимпийского комитета России.

Всего в него вошли 169 спортсменов.

«Представленный список официальный и окончательный. Включенным в него спортсменам МОК пришлет приглашения на Олимпийские игры. При этом сами они могут принимать любое решение насчет участия или неучастия в Играх», - заявил журналистам министр спорта России Павел Колобков.

Отметим, что в список биатлонистов, которые поедут на Олимпиаду состоит всего из четырех представителей России: Ульяна Кайшева, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Татьяна Акимова. Таким образом, представители России не смогут участвовать в эстафетной гонке.

Если говорить о фигурном катании, то здесь заявка фактически не пострадала. На Игры отправятся 15 спортсменов, среди которых сильнейшие одиночницы мира Алина Загитова и Евгения Медведева.

«Список составлялся на основании 16 критериев МОК, которые связаны со «списком Дюшес», данными операционной системы и тому подобное. Будем изучать вместе с юристами варианты оспаривания этих критериев и решений МОК, отстаивая интересы всех наших спортсменов без исключения. Уверены, что все они «чисты». Но на данный момент список таков, какой он есть», - уточнил Колобков.

В Олимпиаде россияне будут участвовать под нейтральным флагом в статусе «олимпийский спортсмен из России».