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      Спортсменки из Удмуртии Алина Загитова и Ульяна Кайшева отправятся на Олимпиаду в Пхёнчхан

      09:25, 26 января, 2018
      Георгий Поветкин
      09:25, 26 января, 2018
      Георгий Поветкин
      341
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Москва\n#Удмуртия\n#фигурное катание
      Фото: ФФККР
      341
      0

      Они попали в окончательный заявочный список ОКР.

      Москва. Удмуртия. Спортсменки из Удмуртии Алина Загитова и Ульяна Кайшева отправятся на Олимпиаду в Пхёнчхан. Окончательный список участников Игр опубликовали на официальном сайте Олимпийского комитета России.

      Всего в него вошли 169 спортсменов.

      «Представленный список официальный и окончательный. Включенным в него спортсменам МОК пришлет приглашения на Олимпийские игры. При этом сами они могут принимать любое решение насчет участия или неучастия в Играх», - заявил журналистам министр спорта России Павел Колобков.

      Отметим, что в список биатлонистов, которые поедут на Олимпиаду состоит всего из четырех представителей России: Ульяна Кайшева, Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Татьяна Акимова. Таким образом, представители России не смогут участвовать в эстафетной гонке.

      Если говорить о фигурном катании, то здесь заявка фактически не пострадала. На Игры отправятся 15 спортсменов, среди которых сильнейшие одиночницы мира Алина Загитова и Евгения Медведева.

      «Список составлялся на основании 16 критериев МОК, которые связаны со «списком Дюшес», данными операционной системы и тому подобное. Будем изучать вместе с юристами варианты оспаривания этих критериев и решений МОК, отстаивая интересы всех наших спортсменов без исключения. Уверены, что все они «чисты». Но на данный момент список таков, какой он есть», - уточнил Колобков.

      В Олимпиаде россияне будут участвовать под нейтральным флагом в статусе «олимпийский спортсмен из России».

      09:25, 26 января, 2018
      Георгий Поветкин
      341
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Москва\n#Удмуртия\n#фигурное катание

       

       

       

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