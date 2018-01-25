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      На благотворительный забег в Ижевске подали заявку более 700 человек

      08:30, 25 января, 2018
      08:30, 25 января, 2018
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      #дети\n#спорт\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#благотворительность
      Фото: Pixabay
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      Собранные деньги пойдут в фонд средств, необходимых для диагностики онкологических заболеваний у детей.

      Ижевск. Удмуртия. На предстоящий благотворительный забег Run4ChildrenIzh в Ижевске подали заявку около 700 человек. Регистрацию уже подтвердили 550 участников. Об этом на пресс-конференции сообщила президент благотворительного фонда «Подари завтра!» Надежда Ястребова.

      Главная цель проекта — оплата срочных обследований детям с онкологическими заболеваниями из Удмуртии. Надежда Ястребова отметила, что забеги благотворительные, а не спортивные. Пока идёт обработка данных платёжной системой, но можно сказать, что в общем можно говорить о собранной сумме в 500 000 рублей.

      «Подобные массовые мероприятия проводятся дважды в год. В августе и в январе-феврале. Они благотворительные, а не спортивные. Поэтому принять участие в них может любой человек, а не обязательно профессиональный спортсмен. Главное — поддержка идеи помочь детям», - сказала президент фонда.

      Организатор и идейный вдохновитель проекта Run4ChildrenIzh Никита Храмов рассказал журналистам, что идея пришла ему после того, как летом прошлого года он не успел собрать средства на лечение одного ребёнка с онкозаболеванием. К сожалению, малыш умер. Никита решил, что необходимо создать резервный фонд для сбора средств, которые можно будет направлять на срочные диагностические процедуры. С этой целью он организовал «Забег добрых дел» 26 августа 2017, собранные средства пошли на оплату томографий четырём детям.

      Как отметила заведующая гематологическим отделением Республиканской детской клинической больницы Елена Богатырёв, сегодня в Удмуртии проводится весь комплекс лечения детей с онкозаболеванием бесплатно. Но исследования, необходимые для подготовки к лечению возможны лишь за пределами республики. И в этом как раз большую помощь оказывает благотворительный фонд «Подари завтра».

      Напомним, что забег Run4ChildrenIzh пройдёт в субботу, 27 января, в парке имени Кирова с 11:00 до 14:00.

      08:30, 25 января, 2018
      271
      0
      #дети\n#спорт\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#благотворительность

       

       

       

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