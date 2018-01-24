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      Гандболистки «Университета» уступили на домашнем паркете «Ростов-Дону»

      09:00, 24 января, 2018
      Георгий Поветкин
      09:00, 24 января, 2018
      Георгий Поветкин
      200
      0
      #спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ростов-на-Дону\n#Ростов
      Фото: vk.com/rostovhandball
      200
      0

      На данный момент команда Роберта Минабутдинова располагается на 9 месте в женской гандбольной Суперлиге.

      Ижевск. Удмуртия. Гандболистки «Университета» уступили на домашнем паркете «Ростов-Дону». На данный момент команда Роберта Минабутдинова располагается на 9 месте в женской гандбольной Суперлиге.

      С первых минут матча стало понятно, что сборная мира из Ростова не испытает сильных трудностей на ижевском паркете. В столицу Удмуртии приехали все ведущие игроки, включая Анну Вяхиреву, Кабрал Барбосу, Екатерину Ильиных и Юлию Манагарову.

      К 10-й минуте матча дончанки выигрывали со счетом 10:4, а к перерыву нарастили преимущество до 11 мячей – 22:11. Во втором тайме рисунок игры остался прежним. «Ростов-Дон» атаковал больше и точнее. В итоге, встреча завершилась со счетом 39:22 в пользу гостевой команды.

      Самыми результативными на паркете в этот день были Сираба Дембеде и Катарина Булатович у «Ростова» (по 7 мячей), у студенток - Наталья Решетникова (5 мячей).

      Сейчас «Ростов» находится в лидирующей тройке женской гандбольной Суперлиги.

      09:00, 24 января, 2018
      Георгий Поветкин
      200
      0
      #спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ростов-на-Дону\n#Ростов

       

       

       

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