В Удмуртии стартовал региональный этап соревнований клуба «Золотая шайба»

Победители пройдут в окружной этап, где смогут побороться за выход на всероссийские игры.

Ижевск. Удмуртия. Региональный этап соревнований хоккейного клуба «Золотая шайба» стартовал в Удмуртии. Как сообщили в аппарате ГФИ по республике, состязания проходят в три этапа.

Муниципальный этап закончился в январе 2018 года. Участие в нем приняли 142 команды – это почти 2 тыс. человек. Второй, региональный отбор команд проходит с 22 по 24 января. В нем сражаются 8 команд из Ижевска, Глазова, Увы, Завьяловского, Вавожского, Якшур-Бодьинского районов и поселка Нового.

Следующие игры пройдут:

- средняя группа 12-13 лет, с 29 по 31 января 2018 г.;

- старшая группа 14-15, с 5 по 7 февраля 2018 г.

Победители окружного этапа представят регион на всероссийских соревнованиях.

Напомним, в прошлом году от Удмуртии в Сочи выступили команды: «Торпедо» и «Заря» из Ижевска и «Ягуар» из Увинского района.



