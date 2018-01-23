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      В Удмуртии стартовал региональный этап соревнований клуба «Золотая шайба»

      11:13, 23 января, 2018
      Анна Торхова
      11:13, 23 января, 2018
      Анна Торхова
      211
      0
      #Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#соревнования
      Фото: пресс-служба ГФИ по Удмуртской Республике
      211
      0

      Победители пройдут в окружной этап, где смогут побороться за выход на всероссийские игры.

      Ижевск. Удмуртия. Региональный этап соревнований хоккейного клуба «Золотая шайба» стартовал в Удмуртии. Как сообщили в аппарате ГФИ по республике, состязания проходят в три этапа.

      Муниципальный этап закончился в январе 2018 года. Участие в нем приняли 142 команды – это почти 2 тыс. человек.  Второй, региональный отбор команд проходит с 22 по 24 января. В нем сражаются 8 команд из Ижевска, Глазова, Увы, Завьяловского, Вавожского, Якшур-Бодьинского районов и поселка Нового.

      Следующие игры пройдут:

      - средняя группа 12-13 лет, с 29 по 31 января 2018 г.;

      - старшая группа 14-15, с 5 по 7 февраля 2018 г.

      Победители окружного этапа представят регион на всероссийских соревнованиях.

      Напомним, в прошлом году от Удмуртии в Сочи выступили команды: «Торпедо» и «Заря» из Ижевска и «Ягуар» из Увинского района.

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      11:13, 23 января, 2018
      Анна Торхова
      211
      0
      #Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#соревнования

       

       

       

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