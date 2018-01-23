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      Благотворительный забег в поддержку онкобольных детей пройдет в Ижевске

      09:00, 23 января, 2018
      09:00, 23 января, 2018
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      #медицина\n#дети\n#спорт\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: Pixabay
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      Собранные средства будут направлены в фонд помощи детям из Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет благотворительный забег на лыжах и без «Run4Childrenizh». Он состоится в ближайшую субботу, 27 января, в парке Кирова с 11:00 до 14:00, сообщает пресс-службы администрации города.

      К участию в забеге допускаются все желающие вне зависимости от возраста. Достаточно перечислить регистрационный членский взнос. Также организаторы предлагают самостоятельно забронировать себе прокат лыж, если есть такая необходимость.

      Организаторы забега планируют собрать средства, чтобы сформировать резервный фонд для срочных исследований онкобольных детей из Удмуртии.

      Благодаря первому забегу, прошедшему осенью прошлого года, фонд уже оплатил четыре эмиссионно-позитронных томографии в центре детской гематологии.

      Забег пройдёт 27 января в парке имени Кирова с 11:00 до 14:00.

      09:00, 23 января, 2018
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      0
      #медицина\n#дети\n#спорт\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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