«Ижсталь» на выезде уступила «Челмету»

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев льда.

Челябинск. Хоккейный клуб «Ижсталь» накануне, 21 января, на выезде уступил «Челмету». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев льда.

В составе «Челмета» отличились Юрий Могильников и Максим Уфимцев. На данный момент клуб из столицы Удмуртии находится на 19 месте в Высшей хоккейной лиге. В активе команды 51 очко после 41 матча.

«Один из самых худших матчей в нашем исполнении. Ничего не показали в атаке. В обороне не дорабатывали. Соперник заслуженно победил. Отмечу вратаря «Челмета». В первом периоде у нас были хорошие моменты, но парень в воротах здорово отыграл. Уровень сразу чувствуется. Нам сломали игру три удаления во втором периоде. Ребята наелись. Наше пятиминутное удаление заслуженное. Здесь буду на стороне соперника - это непозволительно, очень грубое нарушение. Надеюсь у парня, который получил повреждение, всё будет хорошо», - подвел итоги игры наставник «сталеваров» Сергей Душкин.