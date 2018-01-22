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      «Ижсталь» на выезде уступила «Челмету»

      14:21, 22 января, 2018
      Георгий Поветкин
      14:21, 22 января, 2018
      Георгий Поветкин
      234
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Челябинск
      Фото: Павел Табарчук
      234
      0

      Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев льда.

      Челябинск. Хоккейный клуб «Ижсталь» накануне, 21 января, на выезде уступил «Челмету». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев льда.

      В составе «Челмета» отличились Юрий Могильников и Максим Уфимцев. На данный момент клуб из столицы Удмуртии находится на 19 месте в Высшей хоккейной лиге. В активе команды 51 очко после 41 матча.

      «Один из самых худших матчей в нашем исполнении. Ничего не показали в атаке. В обороне не дорабатывали. Соперник заслуженно победил. Отмечу вратаря «Челмета». В первом периоде у нас были хорошие моменты, но парень в воротах здорово отыграл. Уровень сразу чувствуется. Нам сломали игру три удаления во втором периоде. Ребята наелись. Наше пятиминутное удаление заслуженное. Здесь буду на стороне соперника - это непозволительно, очень грубое нарушение. Надеюсь у парня, который получил повреждение, всё будет хорошо», - подвел итоги игры наставник «сталеваров» Сергей Душкин.

      14:21, 22 января, 2018
      Георгий Поветкин
      234
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Челябинск

       

       

       

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