Мороз и солнце: депутаты Гордумы Ижевска сыграли в хоккей на валенках

Соперниками избранников стали ветераны «валеночной» лиги.

Ижевск. Удмуртия. В минувшее морозное воскресенье депутаты Гордумы Ижевска сразились в хоккее на валенках. Об этом написал на своей странице в Facebook зачинатель движения Михаил Смагин.

Против народных избранников на лед вышли профессионалы дворового хоккея. В чемпионате игра окончилась со счетом 6:5 в пользу хоккеистов, а в Кубке победу одержали депутаты, показав результат 2:1.

«Масса эмоций даже у меня, повидавшего в хоккее-на-валенках всё. Почти что. Представляю, что на душе у тех, кто впервые с детских времен снова взял клюшку», - написал Смагин.

Mike Smagin 6:5 в нашу в чемпионате, а 2:1 в ихнюю, депутатскую, в Кубке. масса эмоций даже у меня, повидавшего в хоккее-на-валенках всё. почти что. представляю, что на душе у тех, кто впервые с детских времен...

«Спасибо за игру! Весело, позитивно, спортивно!» - поблагодарил игроков на своей странице в Facebook депутат Гордумы Олег Гарин.

Олег Гарин Отличный морозный выходной! Команда депутатов Гордумы приняла вызов команды звезд Хоккей-на-Валеночной лиги) Спасибо за игру! Весело, позитивно, спортивно! #УдмуртияТерриторияСпорта

Как ранее рассказал корреспондентам «Сусанина» организатор неформального спортдвижения, идея хоккея на валенках возникла еще в 2008 году.

«Всё и начиналось именно как прикол, на валенках — это же круто. А когда начали серьёзно играть, валенки скользят. Сейчас уже играют в той обуви, в которой удобно. Я отказался от своих подшитых в пользу новых, более спортивного типа с хорошей подошвой. Кто-то в кроссовках бегает, кто-то в ботинках. Сейчас это уже не играет никакой роли. Но из названия не стали убирать атрибут значения. Так-то можно назвать это просто — дворовый хоккей», - сообщил Михаил Смагин.

В планах организаторов создать некоммерческое партнерство.