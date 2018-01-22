  • $ 56.59 ↓
  • € 69.4 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Мороз и солнце: депутаты Гордумы Ижевска сыграли в хоккей на валенках

      11:45, 22 января, 2018
      Анна Торхова
      11:45, 22 января, 2018
      Анна Торхова
      280
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#хоккей\n#депутаты\n#Удмуртия
      Фото: facebook.com/mike.smagin
      280
      0

      Соперниками избранников стали ветераны «валеночной» лиги.

      Ижевск. Удмуртия. В минувшее морозное воскресенье депутаты Гордумы Ижевска сразились в хоккее на валенках. Об этом написал на своей странице в Facebook зачинатель движения Михаил Смагин.

      Против народных избранников на лед вышли профессионалы дворового хоккея. В чемпионате игра окончилась со счетом 6:5 в пользу хоккеистов, а в Кубке победу одержали депутаты, показав результат 2:1.

      «Масса эмоций даже у меня, повидавшего в хоккее-на-валенках всё. Почти что. Представляю, что на душе у тех, кто впервые с детских времен снова взял клюшку», - написал Смагин.

      Mike Smagin

      6:5 в нашу в чемпионате, а 2:1 в ихнюю, депутатскую, в Кубке. масса эмоций даже у меня, повидавшего в хоккее-на-валенках всё. почти что. представляю, что на душе у тех, кто впервые с детских времен...

      «Спасибо за игру! Весело, позитивно, спортивно!» - поблагодарил игроков на своей странице в Facebook депутат Гордумы Олег Гарин.

      Олег Гарин

      Отличный морозный выходной! Команда депутатов Гордумы приняла вызов команды звезд Хоккей-на-Валеночной лиги) Спасибо за игру! Весело, позитивно, спортивно! #УдмуртияТерриторияСпорта

      Как ранее рассказал корреспондентам «Сусанина» организатор неформального спортдвижения, идея хоккея на валенках возникла еще в 2008 году.

      «Всё и начиналось именно как прикол, на валенках — это же круто. А когда начали серьёзно играть, валенки скользят. Сейчас уже играют в той обуви, в которой удобно. Я отказался от своих подшитых в пользу новых, более спортивного типа с хорошей подошвой. Кто-то в кроссовках бегает, кто-то в ботинках. Сейчас это уже не играет никакой роли. Но из названия не стали убирать атрибут значения. Так-то можно назвать это просто — дворовый хоккей», - сообщил Михаил Смагин.

      В планах организаторов создать некоммерческое партнерство. 

      11:45, 22 января, 2018
      Анна Торхова
      280
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#хоккей\n#депутаты\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Воткинске в одном из садовых массивов насмерть замерз 11-летний школьник

      10:46, 21 января, 2018
      8398

      У погибшей при хлопке газа в Ижевске женщины осталось четверо детей

      7826
      12:29, 17 января, 2018

      Никто в мире этого не делает: уроженка Удмуртии Алина Загитова победила Медведеву на Чемпионате Европы

      6912
      22:58, 20 января, 2018

      Глава Удмуртии: во второй городской больнице Ижевска «необходимо наводить порядок»

      6739
      09:31, 15 января, 2018

      Три человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

      6207
      15:10, 17 января, 2018

      В Оренбурге ищут свидетелей убийства предпринимателя и его маленького сына

      16:12, 17 января, 2018
      1095

      6 человек пострадали в результате нападения неизвестных на школу в Перми

      1084
      10:45, 15 января, 2018

      Голодный песец, вымогающий улов у рыбака под Норильском, стал хитом Интернета

      1081
      13:58, 18 января, 2018

      В Перми пришла в сознание учительница, пострадавшая во время поножовщины в школе

      1077
      11:25, 16 января, 2018

      В Москве женщина пыталась продать «право первой ночи» на свою 13-летнюю дочь

      1077
      15:56, 18 января, 2018

      Российские спортсмены могут выступить в Пхёнчхане под флагом СССР

      14:52, 16 января, 2018
      1272

      Метеорит, упавший в окрестностях Детройта, вызвал землетрясение

      1047
      17:21, 17 января, 2018

      Тренерский штаб не пустил Бьорндалена на Олимпиаду в Южной Корее

      986
      16:16, 15 января, 2018

      В Казахстане более 50 человек погибли в сгоревшем автобусе

      951
      11:55, 18 января, 2018

      Знаменитый футболист Пеле упал в голодный обморок

      925
      18:50, 19 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      19 января, 2018

      Открытие фестиваля ледовых ангелов в Ижевске

      19 января, 2018

      В Ижевске прошли крещенские купания

      19 января, 2018