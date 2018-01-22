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      259 комплектов наград разыграют на всероссийских зимних спортивных играх в Удмуртии

      10:07, 22 января, 2018
      Георгий Поветкин
      10:07, 22 января, 2018
      Георгий Поветкин
      246
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      246
      0

      Спортсмены-любители со всей страны померяются силами в 7 видах спорта.

      Ижевск. Удмуртия. 259 комплектов наград разыграют на всероссийских зимних спортивных играх в Удмуртии. Как сообщают организаторы, спортсмены-любители со всей страны померяются силами в 7 видах спорта.

      К участию будут допущены спортсмены старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Для проведения соревнований будут задействованы 6 спортивных объектов: СОЛК имени Кулаковой (лыжные гонки, зимний триатлон), спортивный комплекс «Чекерил» (горнолыжный спорт), Центр адаптивного спорта (керлинг), спортивный комплекс имени Демидова (биатлон), стадион «Купол» (конькобежный спорт), курорт активного отдыха «Нечкино» (сноуборд).

      В лыжных гонках, зимнем триатлоне, биатлоне, конькобежном и горнолыжном спорте награды получат мужчины и женщины в 8 возрастных категориях, а также победители эстафет. В сноуборде наградят победителей в 2 возрастных категориях, в керлинге отметят 3 команды – победителя турнира (командное первенство – 4 человека команда + 1 запасной).

      10:07, 22 января, 2018
      Георгий Поветкин
      246
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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