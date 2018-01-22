Спортсмены-любители со всей страны померяются силами в 7 видах спорта.

Ижевск. Удмуртия. 259 комплектов наград разыграют на всероссийских зимних спортивных играх в Удмуртии. Как сообщают организаторы, спортсмены-любители со всей страны померяются силами в 7 видах спорта.

К участию будут допущены спортсмены старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Для проведения соревнований будут задействованы 6 спортивных объектов: СОЛК имени Кулаковой (лыжные гонки, зимний триатлон), спортивный комплекс «Чекерил» (горнолыжный спорт), Центр адаптивного спорта (керлинг), спортивный комплекс имени Демидова (биатлон), стадион «Купол» (конькобежный спорт), курорт активного отдыха «Нечкино» (сноуборд).

В лыжных гонках, зимнем триатлоне, биатлоне, конькобежном и горнолыжном спорте награды получат мужчины и женщины в 8 возрастных категориях, а также победители эстафет. В сноуборде наградят победителей в 2 возрастных категориях, в керлинге отметят 3 команды – победителя турнира (командное первенство – 4 человека команда + 1 запасной).