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      Фигуристка из Ижевска Алина Загитова отправится на Олимпийские игры в Пхёнчхане

      22:22, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      22:22, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      261
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание
      Фото: /vk.com/club_zagitova_alina
      261
      0

      Состав сборной опубликовали на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

      Москва. Россия. Фигуристка из Ижевска Алина Загитова отправится на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пхёнчхаане. Состав сборной опубликовали на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

      Также на соревнованиях выступят еще две российские одиночницы Евгения Медведева и Мария Сотсткова, которые на прошедшем Чемпионате Европы заняли 2 и 4 места соответственно. Напомним, Загитова стала победительницей на этих стартах.

      «Состав команды сформирован по спортивному принципу, по результатам завершившегося в Москве чемпионата Европы», - говорится в сообщении ФФККР.

      Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова.

      Запасная Станислава Константинова.

      Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда.

      Запасной Александр Самарин.

      Пары: Евгения Тарасова -- Владимир Морозов, Ксения Столбова -- Федор Климов, Наталья Забияко -- Александр Энберт.

      Запасные: Кристина Астахова -- Алексей Рогонов.

      Танцы на льду: Екатерина Боброва -- Дмитрий Соловьев, Александра Степанова -- Иван Букин.

      Запасные Тиффани Загорски -- Джонатан Гурейро.

      22:22, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      261
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олимпийские игры\n#фигурное катание

       

       

       

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