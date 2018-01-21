Фигуристка из Ижевска Алина Загитова отправится на Олимпийские игры в Пхёнчхане

Состав сборной опубликовали на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Москва. Россия. Фигуристка из Ижевска Алина Загитова отправится на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пхёнчхаане. Состав сборной опубликовали на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Также на соревнованиях выступят еще две российские одиночницы Евгения Медведева и Мария Сотсткова, которые на прошедшем Чемпионате Европы заняли 2 и 4 места соответственно. Напомним, Загитова стала победительницей на этих стартах.
«Состав команды сформирован по спортивному принципу, по результатам завершившегося в Москве чемпионата Европы», - говорится в сообщении ФФККР.
Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова.
Запасная Станислава Константинова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда.
Запасной Александр Самарин.
Пары: Евгения Тарасова -- Владимир Морозов, Ксения Столбова -- Федор Климов, Наталья Забияко -- Александр Энберт.
Запасные: Кристина Астахова -- Алексей Рогонов.
Танцы на льду: Екатерина Боброва -- Дмитрий Соловьев, Александра Степанова -- Иван Букин.
Запасные Тиффани Загорски -- Джонатан Гурейро.