Фигуристка из Ижевска Алина Загитова отправится на Олимпийские игры в Пхёнчхане

Состав сборной опубликовали на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Москва. Россия. Фигуристка из Ижевска Алина Загитова отправится на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пхёнчхаане. Состав сборной опубликовали на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Также на соревнованиях выступят еще две российские одиночницы Евгения Медведева и Мария Сотсткова, которые на прошедшем Чемпионате Европы заняли 2 и 4 места соответственно. Напомним, Загитова стала победительницей на этих стартах.

«Состав команды сформирован по спортивному принципу, по результатам завершившегося в Москве чемпионата Европы», - говорится в сообщении ФФККР.

Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова.

Запасная Станислава Константинова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда.

Запасной Александр Самарин.

Пары: Евгения Тарасова -- Владимир Морозов, Ксения Столбова -- Федор Климов, Наталья Забияко -- Александр Энберт.

Запасные: Кристина Астахова -- Алексей Рогонов.

Танцы на льду: Екатерина Боброва -- Дмитрий Соловьев, Александра Степанова -- Иван Букин.

Запасные Тиффани Загорски -- Джонатан Гурейро.