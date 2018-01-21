Об этом рассказал старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов.

Ижевск. Удмуртия. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева попала в предварительную заявку для участия в Олимпиаде. Об этом пресс-службе СБР рассказал старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов.

«В предварительную заявку для участия в Олимпийских играх у нас входят пять человек: Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева», - сказал Коновалов.

Он также отметил, что на заключительный этап подготовки к Олимпиаде команда останется в итальянском Антерсельве.

«Ульяна Кайшева проведет заключительный сбор в Риднау под руководством Виталия Норицына. Ульяна готовилась к сезону с резервной командой, поэтому тренерским штабом было принято такое решение», — пояснил Сергей Александрович.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане (Республика Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.