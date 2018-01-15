Хоккейный клуб «Ижсталь» опубликовал требования, которым должен соответствовать новый директор команды

Среди них - высшее образование, знания в области экономики и менеджмента, и опыт взаимодействия с государственными структурами.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» опубликовал требования, которым должен соответствовать новый генеральный директор команды. Конкурс будет проводиться с 15 до 29 января.

Управленец должен иметь высшее образование, знания в области экономики и менеджмента, опыт взаимодействия с государственными структурами. Также у директора должна быть активная жизненная позиция, высокая работоспособность, инициативность, предприимчивость и настойчивость в достижении поставленных целей.

Также среди требований значатся ярко выраженные лидерские качества, отличные коммуникативные навыки, умение работать в режиме многозадачности.

Руководителя ждет ненормированный рабочий день.

Для участия в отборе должны направить в клуб резюме, характеристики и рекомендации с предыдущих мест работы, любые другие документы, которые могут характеризовать профессиональные и личные качества человека.

Также спикер должен будет подготовить презентацию в свободной форме на тему: «Перспективы развития хоккейного клуба «Ижсталь» в 2018-2020 годах».

Работодатель в свою очередь обещает конкурентоспособную зарплату по результатам собеседования, оформление в соответствии с ТК России, 28 дней оплачиваемого отпуска, оплату больничного листа.