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      Хоккейный клуб «Ижсталь» опубликовал требования, которым должен соответствовать новый директор команды

      16:30, 15 января, 2018
      Георгий Поветкин
      16:30, 15 января, 2018
      Георгий Поветкин
      579
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#конкурс\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/izhhcizhstal/Евгений Проскуров
      579
      0

      Среди них - высшее образование, знания в области экономики и менеджмента, и опыт взаимодействия с государственными структурами.

      Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» опубликовал требования, которым должен соответствовать новый генеральный директор команды. Конкурс будет проводиться с 15 до 29 января.

      Управленец должен иметь высшее образование, знания в области экономики и менеджмента, опыт взаимодействия с государственными структурами. Также у директора должна быть активная жизненная позиция, высокая работоспособность, инициативность, предприимчивость и настойчивость в достижении поставленных целей.

      Также среди требований значатся ярко выраженные лидерские качества, отличные коммуникативные навыки, умение работать в режиме многозадачности.

      Руководителя ждет ненормированный рабочий день.

      Для участия в отборе должны направить в клуб резюме, характеристики и рекомендации с предыдущих мест работы, любые другие документы, которые могут характеризовать профессиональные и личные качества человека.

      Также спикер должен будет подготовить презентацию в свободной форме на тему: «Перспективы развития хоккейного клуба «Ижсталь» в 2018-2020 годах».

      Работодатель в свою очередь обещает конкурентоспособную зарплату по результатам собеседования, оформление в соответствии с ТК России, 28 дней оплачиваемого отпуска, оплату больничного листа.

      16:30, 15 января, 2018
      Георгий Поветкин
      579
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#конкурс\n#Удмуртия

       

       

       

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