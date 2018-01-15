Соревнования пройдут в итальянском Антхольце.

Москва. Россия. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выступит на последнем перед Олимпиадой этапе кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Соревнования пройдут в итальянском Антхольце с 16 по 21 января. В программе спринт, гонка преследования и масс-старт. Помимо Кайшевой за женскую команду выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен и Ирина Услугина.

Напомним, что на этапе кубка мира в немецком Рупольдинге спортсменка из Можги заняла лишь 89 место из-за поломки винтовки. При этом спортсменка показала лучший ход в команде. В рамках этих же соревнований Кайшева участвовала в эстафете. Квартет из России занял 7 место, однако стреляющая лыжница из Удмуртии на первом этапе отстала от лидеров лишь на 12 секунд и передала эстафету в непосредственной близости к лидерам. Это был фактический лучший показатель в команде.