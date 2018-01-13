Спринт-гонка на собачьих упряжках «KamaRace» и «KamaDrift» 2018 пройдет в Удмуртии 27-28 января

Соревнования состоятся около села Лудорвай, рядом с ДНТ Барвиха.

Ижевск. Удмуртия. Спринт-гонка на собачьих упряжках «KamaRace» 2018 пройдет в Удмуртии 27-28 января. Соревнования состоятся около села Лудорвай, рядом с ДНТ Барвиха.

Помимо этой гонки любители дрифта смогут поучаствовать в соревновании «KamaDrift» Cup. Отметим, что подобные состязания сдвоенного формата (ездовой спорт и дрифт на авто) будут проводиться в республике впервые.

«Спринт-гонка состоится в 5 минутах езды от села Лудорвай (Ориентир ДНТ Барвиха. Координаты: 56.763311, 53.045082)», - пишут организаторы.

Зрителей ждет насыщенная программа: авто дрифт-шоу, возможность прокатиться на своем авто по подготовленной трассе, а также гонки на собачьих упряжках. Кроме этого, гости праздника смогут поиграть с собаками и покататься на них.

Программа будет рассчитана как на детей, так и на взрослых. В завершении вечера всех будет ждать праздничный салют.

Цена: 350 рублей (взрослый от 13 и выше), 100 рублей (детский от 8-12 лет), дети до 7 лет смогут посетить мероприятие бесплатно. Дополнительная информация в группе «Вконтакте».