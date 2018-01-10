Глазовский «Прогресс» на выезде уступил «Синаре»

Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев паркета.

Екатеринбург. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» на выезде уступил «Синаре». Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев паркета.

Голами в ворота уральцев отметились Давид Асланян и Кирилл Козлов. У соперников отличились Николай Шистеров, Валерий Демин, Сергей Абрамов и Максим Герасимов.

Напомним, что в первой игре команда из Удмуртии проиграла «Синаре» со счетом 1:8.

«После вчерашней игры было понятно, что мы функционально и максимально готовы. Поэтому сегодня избрали оборонительную тактику, больше старались на контратаках действовать. В целом матч сегодня удался, только исполнительское мастерство сегодня у нас было не на высоте. В этом компоненте «Синара» нас обошла. В остальном мы достойно смотрелись и показали хорошую игру», - сказал после игры рулевой «Прогресса» Евгений Осинцев.

На данный момент глазовчане находятся на 7 месте, в активе команды 22 очка.