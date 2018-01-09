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      Глазовский «Прогресс» на выезде разгромно проиграл «Синаре»

      11:18, 09 января, 2018
      Георгий Поветкин
      11:18, 09 января, 2018
      Георгий Поветкин
      257
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Екатеринбург
      Фото: Пресс-служба МФК "Прогресс"
      257
      0

      Встреча завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев паркета.

      Екатеринбург. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» на выезде разгромно проиграл «Синаре». Встреча завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев паркета.

      В первом тайме ворота команды из Удмуртии поразили Абрамов (дважды), Прудников, и Фархутдинов. После перерыва голкипера глазовчан побеспокоили Агапов, Фархутдинов (дважды) и Герасимов. Единственную результативную атаку «Прогресса» в этом матче завершил капитан Дмитрий Будин.

      На данный момент коллектив Евгения Осинцева находится на 7 месте в Суперлиге. После 17 игр в активе команды 22 очка.

      «Сегодняшняя игра в комментариях не нуждается, «Синара» по всем статьям нас переиграла - и по движению, и по исполнительному мастерству. Нечего нам сегодня было противопоставить хозяевам. Видимо, хорошо праздники провели, веселились больше, чем соперник. Вот это все и вылилось в сегодняшнюю игру. Но в этом ничего страшного нет. Будем дальше готовиться, завтра следующая игра», - сказал после матча рулевой «Прогресса» Евгений Осинцев.

      Отметим, что вторая встреча между соперниками состоится 9 января в 18:00 (17:00 мск).

      11:18, 09 января, 2018
      Георгий Поветкин
      257
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Екатеринбург

       

       

       

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