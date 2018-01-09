Глазовский «Прогресс» на выезде разгромно проиграл «Синаре»

Встреча завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев паркета.

Екатеринбург. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» на выезде разгромно проиграл «Синаре». Встреча завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев паркета.

В первом тайме ворота команды из Удмуртии поразили Абрамов (дважды), Прудников, и Фархутдинов. После перерыва голкипера глазовчан побеспокоили Агапов, Фархутдинов (дважды) и Герасимов. Единственную результативную атаку «Прогресса» в этом матче завершил капитан Дмитрий Будин.

На данный момент коллектив Евгения Осинцева находится на 7 месте в Суперлиге. После 17 игр в активе команды 22 очка.

«Сегодняшняя игра в комментариях не нуждается, «Синара» по всем статьям нас переиграла - и по движению, и по исполнительному мастерству. Нечего нам сегодня было противопоставить хозяевам. Видимо, хорошо праздники провели, веселились больше, чем соперник. Вот это все и вылилось в сегодняшнюю игру. Но в этом ничего страшного нет. Будем дальше готовиться, завтра следующая игра», - сказал после матча рулевой «Прогресса» Евгений Осинцев.

Отметим, что вторая встреча между соперниками состоится 9 января в 18:00 (17:00 мск).