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      Биатлонистка из Удмуртии Кайшева может выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане в составе эстафетной четверки

      09:00, 08 января, 2018
      Георгий Поветкин
      09:00, 08 января, 2018
      Георгий Поветкин
      243
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия
      Фото: СБР
      243
      0

      Об этом рассказал председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов.

      Москва. Россия. Биатлонистка из Удмуртии Кайшева рассматривается как претендент на попадание в эстафетную команду на ОИ-2018 в Пхёнчхане. Об этом рассказал председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов, сообщает sports.ru.

      «Старший тренер женской команды Сергей Коновалов уже сказал, что Кайшева запланирована на этап в Рупольдинге. На сегодня вырисовываются три спортсменки, которые показывают достаточно уверенные результаты. Даже несмотря на то, что у Юрловой сегодня был штрафной круг, команда боролась за медали. Но на первом этапе, конечно, проигрыш огромный, поэтому надо смотреть и Кайшеву, и Ирину Услугину», - рассказал Барнашов.

      По его словам, сейчас не стоит думать о том, что после выигранных гонок на этапах кубка IBU Кайшева будет иметь минимальное отставание от соперниц на этапах кубка мира.

      «Все-таки разница между турнирами большая. Но будем верить, что Ульяна будет выглядеть лучше, чем та же Сливко, потому что нам нужен четвертый человек в эстафету», – сказал Барнашов.

      Отметим, что Ульяна Кайшева попала в состав сборной, который будет бороться за медали на этапе кубка мира в Рупольдинге. Он пройдет с 10 по 14 января.

      09:00, 08 января, 2018
      Георгий Поветкин
      243
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия

       

       

       

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