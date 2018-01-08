Биатлонистка из Удмуртии Кайшева может выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане в составе эстафетной четверки

Об этом рассказал председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов.

Москва. Россия. Биатлонистка из Удмуртии Кайшева рассматривается как претендент на попадание в эстафетную команду на ОИ-2018 в Пхёнчхане. Об этом рассказал председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов, сообщает sports.ru.

«Старший тренер женской команды Сергей Коновалов уже сказал, что Кайшева запланирована на этап в Рупольдинге. На сегодня вырисовываются три спортсменки, которые показывают достаточно уверенные результаты. Даже несмотря на то, что у Юрловой сегодня был штрафной круг, команда боролась за медали. Но на первом этапе, конечно, проигрыш огромный, поэтому надо смотреть и Кайшеву, и Ирину Услугину», - рассказал Барнашов.

По его словам, сейчас не стоит думать о том, что после выигранных гонок на этапах кубка IBU Кайшева будет иметь минимальное отставание от соперниц на этапах кубка мира.

«Все-таки разница между турнирами большая. Но будем верить, что Ульяна будет выглядеть лучше, чем та же Сливко, потому что нам нужен четвертый человек в эстафету», – сказал Барнашов.

Отметим, что Ульяна Кайшева попала в состав сборной, который будет бороться за медали на этапе кубка мира в Рупольдинге. Он пройдет с 10 по 14 января.