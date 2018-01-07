Ижевская биатлонистка Светлана Бочкарёва стала призером этапа Кубка России

На тех же стартах Анастасия Кайшева оказалась сильнейшей в спринте среди юниорок.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии продолжаются соревнования биатлонистов в рамках 4 этапа Кубка России. В субботу, 6 января, состоялся женский спринт на 7,5 км, сообщает пресс-служба СБР.

Победу в нем, несмотря на два штрафных круга, одержала Маргарита Васильева из Красноярского края. 2 с половиной секунды уступила ей югорчанка Екатерина Шумилова. Третьей, с отставанием на 15,7 секунд, к финишу пришла Светлана Бочкарёва из Удмуртии.

Кроме того, в субботу состоялся спринт на 7,5 км среди юниорок. Здесь представительница Удмуртии Анастасия Кайшева праздновала победу. Ей удалось одолеть Дарью Харитонову из Тюмени и Юлию Коншину из Санкт-Петербурга.

Напомним, в тот же день старшая сестра Анастасии, Ульяна Кайшева, пришла первой в спринте на Кубке IBU в словацком Осрблье.