Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Ижевск. Удмуртия. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выступит на этапе кубка мира в Рупольдинге. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

«Ирина Старых пропустит этап в Оберхофе и примет участие в этапе Кубка IBU. Также планируется, что Ульяна Кайшева выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге», - говорится в сообщении.

В декабре стало известно, что Кайшева будет вести свою подготовку в составе основной сборной, однако тренеры решили не включать ее в обойму для выступления на этапе кубка мира в Оберхофе, который пройдет с 4 по 7 января.