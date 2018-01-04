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      Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выступит на этапе кубка мира в Рупольдинге

      10:00, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      10:00, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      418
      0
      #Ижевск\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия
      Фото: СБР
      418
      0

      Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

      Ижевск. Удмуртия. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выступит на этапе кубка мира в Рупольдинге. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

      «Ирина Старых пропустит этап в Оберхофе и примет участие в этапе Кубка IBU. Также планируется, что Ульяна Кайшева выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге», - говорится в сообщении.

      В декабре стало известно, что Кайшева будет вести свою подготовку в составе основной сборной, однако тренеры решили не включать ее в обойму для выступления на этапе кубка мира в Оберхофе, который пройдет с 4 по 7 января. 

      10:00, 04 января, 2018
      Георгий Поветкин
      418
      0
      #Ижевск\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия

       

       

       

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