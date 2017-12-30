Сенатор Юрий Федоров прокомментировал свое назначение в ХК «Ижсталь»

Он заявил, что главная его задача - вернуть болельщиков на трибуны.

Ижевск. Удмуртия. Сенатор Совета Федерации и бывший гендиректор компании «Белкамнефть» Юрий Федоров прокмментировал свое назначение на пост президента хоккейного клуба «Ижсталь». Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

«Сегодняшнее назначение на пост президента хоккейного клуба «Ижсталь» — очень серьезное для меня событие.

Для Ижевска хоккей — это, наверное, больше, чем просто спортивное мероприятие. В нашем городе прекрасные хоккейные традиции, великолепная детская школа, армия настоящих болельщиков, которые заждались красивой игры и высоких результатов...В конце января мы представим стратегию развития не только ХК «Ижсталь», но и всего республиканского хоккея. Главная задача — вернуть болельщиков на трибуны, возродить чувство гордости за нашу команду...Цель на ближайшее время — достойно завершить этот сезон. А дальше нас ждут большие перемены. Уверен, всё у нас получится!» — написал он.

Юрий Фёдоров Сегодняшнее назначение на пост президента хоккейного клуба "Ижсталь" - очень серьезное для меня событие. Для Ижевска хоккей - это, наверное, больше, чем просто спортивное мероприятие. В нашем...

Напомним, о назначении Юрия Федорова президентом хоккейного клуба накануне сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

С сентября этого года Федоров представляет Удмуртию в верхней палате российского парламента. Как он будет совмещать две должности, пока не уточняется.