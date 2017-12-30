  • $ 57.6 ↓
  • € 68.87 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Сенатор Юрий Федоров прокомментировал свое назначение в ХК «Ижсталь»

      11:02, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      11:02, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      723
      0
      #спорт\n#Совет Федерации\n#Ижсталь\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: facebook.com
      723
      0

      Он заявил, что главная его задача - вернуть болельщиков на трибуны.

      Ижевск. Удмуртия. Сенатор Совета Федерации и бывший гендиректор компании «Белкамнефть» Юрий Федоров прокмментировал свое назначение на пост президента хоккейного клуба «Ижсталь». Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

      «Сегодняшнее назначение на пост президента хоккейного клуба «Ижсталь» — очень серьезное для меня событие.

      Для Ижевска хоккей — это, наверное, больше, чем просто спортивное мероприятие. В нашем городе прекрасные хоккейные традиции, великолепная детская школа, армия настоящих болельщиков, которые заждались красивой игры и высоких результатов...В конце января мы представим стратегию развития не только ХК «Ижсталь», но и всего республиканского хоккея. Главная задача — вернуть болельщиков на трибуны, возродить чувство гордости за нашу команду...Цель на ближайшее время — достойно завершить этот сезон. А дальше нас ждут большие перемены. Уверен, всё у нас получится!» — написал он.

      Юрий Фёдоров

      Сегодняшнее назначение на пост президента хоккейного клуба "Ижсталь" - очень серьезное для меня событие. Для Ижевска хоккей - это, наверное, больше, чем просто спортивное мероприятие. В нашем...

      Напомним, о назначении Юрия Федорова президентом хоккейного клуба накануне сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

      С сентября этого года Федоров представляет Удмуртию в верхней палате российского парламента. Как он будет совмещать две должности, пока не уточняется.

      11:02, 30 декабря, 2017
      Юлия Мокрушина
      723
      0
      #спорт\n#Совет Федерации\n#Ижсталь\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Заселять жильцов в дом на Удмуртской в Ижевске начнут со среды

      20:42, 25 декабря, 2017
      4954

      В Удмуртии вынесли приговор группе «черных риелторов»

      4879
      11:34, 23 декабря, 2017

      Суд приостановил деятельность одной из пекарен Ижевска на 10 суток

      4755
      10:31, 27 декабря, 2017

      «Мраморный малыш» из Ижевска встретил четвёртый день рождения вопреки прогнозам врачей

      4149
      16:10, 28 декабря, 2017

      Live: доклад главы Удмуртии о положении дел в республике

      2861
      10:00, 25 декабря, 2017

      СМИ сообщили о критическом состоянии здоровья Олега Табакова

      14:53, 25 декабря, 2017
      1119

      Олег Табаков вышел из комы, но временно лишился памяти

      1079
      18:36, 27 декабря, 2017

      В Москве задержали гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова по подозрению в хищении 500 млн рублей

      1030
      10:03, 26 декабря, 2017

      В Москве автобус влетел в подземный переход и сбил нескольких пешеходов

      977
      16:25, 25 декабря, 2017

      СМИ: в Саратове за получение взятки задержан глава службы безопасности МВД Сергей Кашев

      827
      12:59, 28 декабря, 2017

      WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах в 2018 году

      13:16, 27 декабря, 2017
      1002

      Ученые выяснили, как организм человека регулирует свой вес

      849
      19:17, 29 декабря, 2017

      В Сети обнародован рейтинг самых бессмысленных изобретений 2017 года

      796
      20:00, 26 декабря, 2017

      iPhone X стал самым полезным гаджетом 2017 года

      768
      10:16, 25 декабря, 2017

      Зоопарки Дании попросили жителей сдавать домашних питомцев на корм хищникам

      751
      19:30, 23 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Видеоитоги 2017 от ИА «Сусанин»

      29 декабря, 2017

      Ленивец появился в зоопарке Удмуртии

      29 декабря, 2017

      Акция «Настоящее чудо» в Сарапульском детском доме

      29 декабря, 2017