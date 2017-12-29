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      «Ижсталь» на выезде проиграла красноярскому «Соколу»

      14:35, 29 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      14:35, 29 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      194
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/hcsokol_krsk
      194
      0

      Сильнейшую команду пришлось выявлять в серии буллитов.

      Красноярск. Хоккеисты «Ижстали» на выезде проиграли красноярскому «Соколу». Сильнейшую команду пришлось выявлять в серии буллитов.

      В составе «сталеваров» забитыми шайбами отличились Владислав Богословский, Илья Николаев и Василий Хабаров. У Красноярской команды успех праздновали Алексей Басков, Вячеслав Андрющенко и Петер Зузин.

      Решающий гол в ворота «сталеваров» забил Алексей Князев.

      На данный момент клуб из столицы Удмуртии находится на 17 месте в Высшей хоккейной лиге.  В активе команды 49 очков после 36 игр.

      14:35, 29 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      194
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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