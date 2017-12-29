«Ижсталь» на выезде проиграла красноярскому «Соколу»

Сильнейшую команду пришлось выявлять в серии буллитов.

Красноярск. Хоккеисты «Ижстали» на выезде проиграли красноярскому «Соколу». Сильнейшую команду пришлось выявлять в серии буллитов.

В составе «сталеваров» забитыми шайбами отличились Владислав Богословский, Илья Николаев и Василий Хабаров. У Красноярской команды успех праздновали Алексей Басков, Вячеслав Андрющенко и Петер Зузин.

Решающий гол в ворота «сталеваров» забил Алексей Князев.

На данный момент клуб из столицы Удмуртии находится на 17 месте в Высшей хоккейной лиге. В активе команды 49 очков после 36 игр.