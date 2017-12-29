Об этом в пятницу, 29 декабря, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Президентом хоккейного клуба «Ижсталь» назначен сенатор Юрий Федоров. Об этом в пятницу, 29 декабря, в эфире на радио «Моя Удмуртия» заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Появляется много вопросов по «Ижстали». Когда будет руководство и что будет с клубом? Хоккейный клуб «Ижсталь» - это лицо города и Удмуртии. Рад представить нового президента клуба – этой Юрий Викторович Федоров», - сказал глава Удмуртии.

По словам Юрия Федорова до конца января будет представлена новая концепция развития клуба.

«До конца января мы представим новую концепцию развития клуба. «Ижсталь» вперед», - сказал в эфире Федоров.

Напомним, что ранее этот пост занимал Валерий Моисеев.

Отметим, что в сентябре этого года гендиректор «Белкамнефти» Юрий Федоров начал представлять Удмуртию в Совете Федерации. Такое решение приняли по итогам тайного голосования во время первой сессии Госсовета Удмуртской Республики шестого созыва.