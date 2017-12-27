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      Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» на протяжении 19 лет нарушает соглашение с Удмуртией

      15:05, 27 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      15:05, 27 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      727
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      727
      0

      Как рассказал журналистам первый зампред правительства региона Александр Свинин, в следующем году команда получит значительно меньше средств из республиканской казны, так как команда является исключительно частной.

      Ижевск. Удмуртия. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» на протяжении 19 лет нарушает соглашение с Удмуртией. Как рассказал журналистам в среду, 27 декабря, первый зампред правительства региона Александр Свинин, в следующем году команда получит значительно меньше средств из республиканской казны, так как команда является исключительно частной.

      «Давайте обозначим общие правила игры. Есть «Кофе Блэк» – он же частным людям принадлежит? А если он завтра будет закрываться из-за того, что не сможет платить зарплату людям. Я должен тратить бюджетные деньги на то, чтобы его спасти? Ваши, например, налоги? Почему у нас такое отношение к профессиональным спортивным клубам, которые принадлежат, еще раз повторюсь, частным людям, физическим лицам? Возьмите наш мини-футбольный клуб «Прогресс». Он ни на копейку не принадлежит республике. А если завтра еще один клуб появится и заявится в высший дивизион и придет к нам за деньгами? Нам тоже субсидирование предусматривать из бюджета? Он не принадлежит республике, у нас даже детской школы мини-футбольной нет», - сказал Александр Свинин.

      По его словам, республика не имеет никакого права сменить директора команды, который «систематически 19 лет нарушает соглашение с республикой».

      «Он подписывает соглашение и ежегодно его нарушает», - сказал Свинин.

      Он уточнил, что республика всегда будет помогать и развивать детский и юношеский спорт, а также спорт в селах и муниципалитетах.

      «Будем поддерживать и наши федерации, которые за республику выступают. У нас лыжники бегают в сборной Удмуртии с нашим флагом и нашим гербом. Тут понятно, что я буду искать им спонсоров, но за частный клуб, который нарушает соглашения с республикой, ничего сам не делая для привлечения частных денег.… Я не могу в мини-футбольном клубе поменять директора», - сказал первый зампред правительства.

       Александр Свинин также отметил, что в этом году Удмуртия профинансировала «Прогресс» на 120%, однако этих денег команде все-равно не хватило.

      «Надо объяснить, что по 60 млн в год на частный мини-футбольный клуб... Это стоимость очистного сооружения в муниципалитете. А это частный клуб. Вот вам вопрос», - сказал Свинин, который привел пример женского футбольного клуба «Торпедо». Команда на 2/3 финансируется за счет частных инвестиций.

      15:05, 27 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      727
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

       

       

       

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