«Ижсталь» на выезде уступила «Ермаку»

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Ангарск. Хоккеисты «Ижстали» на выезде уступили ангарскому «Ермаку». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Начало поединка осталось за «сталеварами». Подопечные Сергея Душкина уже на 6 минуте открыли счет благодаря точному броску Алексея Башенова. В дебюте второго периода Алексей Краснов удвоил преимущество «Ижстали», причем команда отличилась, находясь на льду в меньшинстве.

На 5 минуте третьего игрового отрезка Алексей Ишмаметьев сократил разрыв в счете до одного гола, а в середине периода Максим Юшков восстановил статус-кво. Победную шайбу в матче забросил Никита Коротков, поразивший ворота клуба из Ижевска за 6 минут до конца встречи.

«Матч был интересный, с точки зрения эмоций, для зрителей. Нас сломали удаления. Будем подавать, смотреть – были, не были. Но это так, скажем, наша кухня. Ребят могу поблагодарить, что в непростой ситуации сражаются, борются. Соперника с победой, и всех с наступающим Новым годом», - приводит слова Сергея Душкина клубная пресс-служба «Ермака».

На данный момент «Ижсталь» находится на 19 месте в Высшей хоккейной лиге. В активе команды из Удмуртии 48 очков после 35 игр.