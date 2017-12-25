Глазовский «Прогресс» на выезде одержал волевую победу над «Автодором»

Мини-футбольный клуб из Удмуртии проигрывал по ходу встречи в два мяча.

Смоленск. Россия. Глазовский «Прогресс» на выезде одержал волевую победу над дебютантом Суперлиги «Автодором». Мини-футбольный клуб из Удмуртии проигрывал по ходу встречи в два мяча.

На 19-й минуте встречи после прострела с углового Евгения Казакова мяч рикошетом от Ивана Симонова оказался в сетке ворот «Прогресса». Спустя две минуты Александру Давыдову удался сильный и крайне точный удар в нижний угол ворот гостей – 2:0.

После второго пропущенного мяча наставник глазовчан взял тайм-аут и за 3 минуты до свистка на перерыв Роман Букин пушечным выстрелом сократил разницу в счете до минимума, зафиксировав окончательный счет первой половины встречи – 2:1.

В самом начале второго тайма подопечные Евгения Осинцева восстановили статус-кво и вернулись в игру: после розыгрыша углового расторопнее всех на острие атаки оказался Дмитрий Будин – 2:2.

Паритет в поединке сохранялся до 43-й минуты встречи, когда Антон Оппер ударом в девятку реализовал десятиметровый удар - 2:3. За 5 минут до финального свистка у «Автодора» на паркете появился пятый полевой игрок, но воплотить численное преимущество в голы подопечным Алексея Кудлая так и не удалось. На последних секундах встречи 4-й мяч в ворота хозяев отправил Роман Букин, поставив точку в матче – 2:4.

«Ключевым фактором победного исхода, я считаю, явилось то, что сопернику пришлось много фолить из-за маленькой скамейки, а шестой фол предопределил исход матча. Психологически очень непросто было довести до победы матч, так как в последних играх мы упускали положительный результат. Поздравляю команду и наших болельщиков с этим успехом. Победа в этом матче нужна была как воздух», - подвел итоги игры наставник «Прогресса» Евгений Осинцев.

На данный момент коллектив из Удмуртии находится на 6 месте в элитном дивизионе российского мини-футбола. В активе глазовчан 22 очка после 16 игр.