Спортивным федерациям Удмуртии предложили активнее работать со спонсорами

На сегодняшний день объединения находятся на полном обеспечении бюджета.

Ижевск. Удмуртия. Спортивным федерациям Удмуртии предстоит изменить систему работы. Объединениям нужно перейти от 100-процентного финансирования из бюджета на сотрудничество со спонсорами и инвесторами, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Одним из примеров обеспечения за счёт внебюджетных средств является лыжный клуб Максима Вылегжанина. Как рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече по обсуждению развития лыжного спорта, у каждой федерации должен быть свой партнер, который бы оказывал ей поддержку.

Кроме того, на встрече обсуждался спортивно-оздоровительный комплекс имени Галины Кулаковой. «Каким быть комплексу Кулаковой, должны обсуждать Кулакова, Тихонова, Вылегжанин, лыжное сообщество. При этом «на выходе» необходимы открытые форматы решений, ясные и доступные широкой общественности планы, прозрачные сметы», - отметил руководитель региона.

Одной из целей создания четкой концепции лыжного спорта Удмуртии является отбор и удержание талантливых спортсменов.