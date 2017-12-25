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      Спортивным федерациям Удмуртии предложили активнее работать со спонсорами

      08:30, 25 декабря, 2017
      Анна Торхова
      08:30, 25 декабря, 2017
      Анна Торхова
      369
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжи\n#лыжный спорт
      369
      0

      На сегодняшний день объединения находятся на полном обеспечении бюджета.

      Ижевск. Удмуртия. Спортивным федерациям Удмуртии предстоит изменить систему работы. Объединениям нужно перейти от 100-процентного финансирования из бюджета на сотрудничество со спонсорами и инвесторами, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

      Одним из примеров обеспечения за счёт внебюджетных средств является лыжный клуб Максима Вылегжанина. Как рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече по обсуждению развития лыжного спорта, у каждой федерации должен быть свой партнер, который бы оказывал ей поддержку.

      Кроме того, на встрече обсуждался спортивно-оздоровительный комплекс имени Галины Кулаковой. «Каким быть комплексу Кулаковой, должны обсуждать Кулакова, Тихонова, Вылегжанин, лыжное сообщество. При этом «на выходе» необходимы открытые форматы решений, ясные и доступные широкой общественности планы, прозрачные сметы», - отметил руководитель региона.

      Одной из целей создания четкой концепции лыжного спорта Удмуртии является отбор и удержание талантливых спортсменов.

      08:30, 25 декабря, 2017
      Анна Торхова
      369
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжи\n#лыжный спорт

       

       

       

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